Northeim (ots) - 37154 Northeim, Robert-Bosch-Straße, Freitag, 27.06.2025, 03.12 Uhr NORTHEIM (mil) - In der vergangenen Freitagnacht kam es in einer Tischlerei an der o.g. Örtlichkeit zu einem Einbruchsdiebstahl durch mindestens eine unbekannte Person. Mindestens eine bislang unbekannte Person näherte sich dem Tatobjekt und versuchte mittels unbekannten Hebelwerkzeug in das Innere der Firma zu gelangen. Der Versuch ...

