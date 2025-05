Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gera und des TLKA zu Einsatzmaßnahmen im Umfeld der Gruppierung Knock Out 51 in Eisenach

Thüringen Erfurt (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera führte das TLKA, seit den heutigen Morgenstunden in Zusammenarbeit mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei und der Landespolizei (ca. 100 Einsatzkräfte und drei Diensthunde), Durchsuchungen in fünf Wohnobjekten im Raum Eisenach durch. Die Maßnahmen richten sich gegen vier deutsche Beschuldigte (3x männlich, 1 x weiblich im Alter zwischen 18-28 Jahren). Die Exekutivmaßnahmen sind Teil von Ermittlungen des TLKA gegen Personen aus dem Unterstützerumfeld der Gruppierung Knockout 51 mit dem Tatvorwurf des § 129 StGB "Bildung krimineller Vereinigungen". Aus vergangenen Veröffentlichungen bekannt, wurden bereits seit 2022 gegen andere Personen der Gruppierung Exekutivmaßnahmen durchgeführt, woraus Anklagen am OLG Jena und entsprechende Verurteilungen folgten. Die heutigen Maßnahmen zielten darauf ab weiteres Beweismaterial für das Ermittlungsverfahren aufzufinden. Die Durchsuchungsmaßnahmen konnten in den Mittagsstunden beendet werden. Nun gilt es die aufgefundenen Beweismittel (digitale Spurenträger) für das Ermittlungsverfahren auszuwerten.

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell