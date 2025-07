Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Dachstuhl brennt

Mit einem Großaufgebot waren Einsatz- und Rettungskräfte am Freitag in Donzdorf im Einsatz.

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr wurde in der Schwarzhornstraße an einem Gebäude eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Schnell hatte sich das Feuer ausgebreitet und der Dachstuhl brannte. In dem Gebäude befand sich niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Nach derzeitigem Stand wird von einem noch nicht näher verifizierbaren technischen Defekt ausgegangen. Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

