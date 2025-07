Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Mit Promille unterwegs

Am Montag zog die Polizei bei Maselheim gleich zwei betrunkene Autofahrende aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht war eine Polizeistreife an der Anschlussstelle B30 Biberach Nord unterwegs. Die Beamten fuhren auf der Landstraße 267 in Richtung Äpfingen am Park & Rideparkplatz vorbei. Dabei stießen sie auf zwei Autos, die auf dem Parkplatz fuhren. Bei der Kontrolle des VW stellten die Beamten schnell fest, dass die 34-jährige Fahrerin alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Auch bei einem weiteren Autofahrer, der dort mit einem BMW auf dem Parkplatz fuhr, stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der 29-Jährige hatte zu viel intus, denn ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert ähnlich wie bei der Frau. Deshalb mussten beide mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Frau und den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Führerscheine mussten sie abgeben. Ob die beiden vor der Kontrolle zusammen den Alkohol konsumiert hatten, ist unklar.

