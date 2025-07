Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen am Neckar/A8 - Auto überschlägt sich

Am Montag verursachte eine 33-Jähriger auf der A8 bei Wendlingen einen Unfall mit mehreren Verletzten.

Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 33-Jährige in einem VW Kombi von Ulm in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim Teck-West und Wendlingen, war sie auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs. Bei km 182 kam das Auto auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Der VW mit ukrainischer Zulassung kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in dem Grünstreifen hinter den Leitplanken auf dem Dach liegen. Die 33-jährige Fahrerin und noch drei weitere Insassen im Alter von 14, 20 und 36 Jahren konnten sich selbst aus dem total beschädigten Auto befreien. Drei Rettungswagen und ein Notarzt versorgten die Verletzten. Sie kamen mit teils schweren Verletzungen in umliegende Kliniken. Ein Abschlepper barg den VW. Der Verkehrsdienst Mühlhausen ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A8 zeitweise auf dem rechten Fahr- und Standstreifen gesperrt, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Um 23.20 Uhr war die Strecke wieder frei.

Hinweis:

Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen die Bodenhaftung komplett. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

