Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laupheim/B30 - Von der Straße abgekommen

Gegen einen Baum prallte ein Fahrer eines 3,5 Tonners am Dienstag auf der B30 bei Laupheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 11.30 Uhr fuhr der 22-Jährige mit einem Renault Kastenwagen auf der B30 von Ulm in Richtung Laupheim. Aus bisher unbekannter Ursache war der Fahrer rund 300 Meter vor der Abfahrt Laupheim-Mitte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Klein-Lkw überfuhr mehrere Leitpfosten und prallte in der abfallenden Böschung frontal gegen einen Baum. Während der 22-jährige Fahrer angegurtet war und mit dem Schrecken davon kam, wurde sein 18-jähriger Mitfahrer aus dem Schlaf gerissen. Der war wohl nicht angegurtet, überstand den Aufprall aber unbeschadet. Der Renault war allerdings Schrott. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass beide Vorderreifen nicht mehr über ausreichend Profil verfügten. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden am Lkw auf rund 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Verkehrseinrichtungen wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den Lkw. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht, der rechte Fahrstreifen musste kurzzeitig für die Bergung des Lkw gesperrt werden. Wegen der mangelhaften Bereifung an dem Lkw kommen sowohl auf den Fahrer als auch auf den Halter Anzeigen zu.

Reifen, die keine ausreichende Profiltiefe haben, stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Das Reifenprofil sorgt für ein sicheres Fahrverhalten eines Fahrzeugs. Sowohl bei Sommer - als auch bei Winterreifen verschlechtert sich das Fahrverhalten drastisch, sobald die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe unterschritten wird. Damit steigt auch das Risiko von Unfällen deutlich. Laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, kurz StVZO, muss die Profiltiefe mindestens 1,6 Millimeter betragen.

++++0731805

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell