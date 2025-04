Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen- Motorradfahrer übersieht Schranke

Am Dienstagabend fährt ein Hondafahrer gegen eine Schutzschranke für die Krötenwanderung.

Ulm (ots)

Der 34-Jährige fuhr um 19.30 Uhr auf der Landstraße von Ottenbach in Richtung Lenglingen. Hierbei übersah er eine heruntergelassene Schutzschranke für die Krötenwanderung. Er fuhr gegen die Schranke. Das Polizeirevier Göppingen schätzt den Schaden am Motorrad auf 500 Euro und an der Schranke auf 1000 Euro. Der Kradlenker wurde durch den Unfall nicht verletzt.

