Am Montag stießen in Biberach zwei Fahrzeuge zusammen.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 10 Uhr zu dem Unfall. Eine Frau war mit ihrem VW Elektroauto in der Innenstadt unterwegs. Sie fuhr von der Breslaustraße nach links in den Zeppelinring ein. Beim Einfahren in den Ring missachtete sie die Vorfahrt eines 70-Jährigen. Der fuhr mit seinem Seat in Richtung Waldseer Straße. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf etwa 10.000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand. Die beiden Auto blieben fahrbereit.

