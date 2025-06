Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperverletzungsdelikt im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich auf Bahnsteig 7 ereignet haben soll. Dabei soll es zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Eine Person soll Pfefferspray eingesetzt haben.

Am Freitag, dem 27. Juni 2025, gegen 23:38 Uhr soll es zwischen mehreren Personen zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Als zwei bislang unbekannte Tatverdächtige einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen körperlich angegangen haben sollen, soll dieser Pfefferspray eingesetzt haben. Bei der anschließenden Flucht über den Bahnsteig, soll er gestürzt und dann von den beiden Kontrahenten geschlagen worden sein. Erst als eine DB-Mitarbeiterin versuchte den Streit zu schlichten, ließen die beiden Männer vom Geschädigten ab und sollen über die Stadtbahnbrücke geflüchtet sein. Die DB-Mitarbeiterin, eine 39-jährige deutsche Staatsangehörige, wurde durch einen Schlag auf den Arm leicht verletzt. Durch die Einsatzkräfte konnte der Geschädigte in einem stehenden Zug angetroffen werden. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche Geschädigte. Personen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

