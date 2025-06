POL-WES: Kamp-Lintfort- Brand eines Kleinkraftrades

Neukirchen- Vluyn (ots) - Am 27.06.2025 sollten gegen 10:35 Uhr in der Haarbeckstraße bei einem 43-jährigen Mann aus Neukirchen-Vluyn zwei Haftbefehle vollstreckt werden. Der Mann schloss sich in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Wohnungstür wurde mit einem Schlüsseldienst geöffnet und der 43-Jährige konnte festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Weder die Einsatzkräfte ...

