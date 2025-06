POL-WES: Hamminkeln- Zigarettenautomat aufgebrochen// Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots) - In der am 24.06.2025 veröffentlichten Pressemitteilung waren fehlerhafte Angaben enthalten. Am Montag gegen 05:35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Xantener mit seinem PKW die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Rheinberg. In Höhe des Kreuzungsbereiches mit der Weseler Straße überfuhr er die Rotlicht ...

mehr