Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten- Korrekturmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden/ PKW überschlägt sich

Xanten (ots)

In der am 24.06.2025 veröffentlichten Pressemitteilung waren fehlerhafte Angaben enthalten.

Am Montag gegen 05:35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Xantener mit seinem PKW die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Rheinberg. In Höhe des Kreuzungsbereiches mit der Weseler Straße überfuhr er die Rotlicht zeigende Ampel.

Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem PKW eines 46 Jahre alten Kevelaerers, welcher von der Weseler Straße nach links in die Rheinberger Straße einbiegen wollte.

In Folge der Kollision überschlug sich der PKW des Xanteners und kam etwa 10 Meter hinter dem Kreuzungsbereich auf den Rädern zum Stehen. Der Xantener sowie seine drei Mitfahrenden verletzten sich durch die Kollision leicht. Kräfte des Rettungsdienstes lieferten alle vier in umliegende Krankenhäuser ein.

Der Kevelaerer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen. Einsatzkräfte der Polizei leiteten durch Verkehrsregelungsmaßnahmen den Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle vorbei.

HS/ Ref.: 250623-0535

