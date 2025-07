Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Zu schnell im Regen

In die Leitplanken krachte ein 54-Jähriger am Montag auf der B30 bei Biberach.

Der Mann fuhr kurz nach 12.45 Uhr mit seinem BMW SUV auf der B30. Der Fahrer des Elektrofahrzeuges war in Richtung Ulm unterwegs und fuhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe der Rastanlage Mettenberg passierte er einen Lkw. Dabei war der 54-Jährige wohl zu schnell auf der regennassen Fahrbahn unterwegs. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Der BMW streifte zunächst in die Mittelschutzplanken. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der BMW drehte sich um 180 Grad und stieß in die rechte Leitplanke. Auf dem Standstreifen kam der SUV zum Stehen. Zu einem Kontakt mit dem Lkw kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei Biberach kam und nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am fahrbereiten Auto auf rund 8.000 Euro, den an den Verkehrseinrichtungen auf ca. 2.500 Euro. Um 13.30 Uhr war die Fahrbahn wieder komplett frei. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

