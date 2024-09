Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Altpapiercontainer geraten in Brand

Neuss (ots)

Am Montag (02.09.), gegen 00:45 Uhr, ist der Inhalt zweier Altpapiercontainer an der Straße "Am Stadtarchiv" in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den möglichen Verursachern blieben ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell