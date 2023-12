Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Hochwassereinsätze am 28.12.2023 - 7. Lagemeldung!

Celle (ots)

Das Lagebild in der Stadt Celle ist weiterhin angespannt und sehr dynamisch. Die Feuerwehr ist wie in den letzten Tagen an vielen Einsatzstellen gefordert. Seit dem 1. Weihnachtstag wurden über 200 Einsätze bearbeitet.

Inzwischen bildet sich in mehreren Wohngebieten Oberflächenwasser. Viele Straßen sind nicht mehr befahrbar. In besonders gefährdeten Gebieten wurden oder werden die Anwohner gesondert informiert. Beachten Sie Sperrungen von Straßen und Wegen.

In der 77er Straße wurde vorsorglich eine Hochwasserbarriere installiert. Diese soll den Innenstadtbereich schützen.

Durch die Einsatzleitung wird ständig die Gesamtlage beurteilt.

Zur Abwicklung dringender Einsätze - insbesondere außerhalb des Hochwassergeschehens - wurde im Feuerwehrhaus im Herzog-Ernst-Ring eine ständige Wachbereitschaft eingerichtet. Diese wird wie das gesamte Einsatzgeschehen durch ehrenamtliche Kräfte sichergestellt. Die Wachbereitschaft musste bereits zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Stand: 28.12.2023 11:30 Uhr

