Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Hochwassereinsätze am 27.12.2023 - 6. Lagemeldung!

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Die Hochwasserlage in Celle ist weiterhin angespannt, aber beherrschbar. Die Feuerwehr befindet sich an diversen Stellen im Einsatz. Die Einsatzstellen werden zunächst gesichtet. Die Feuerwehr weist nochmals darauf hin, dass die Feuerwehr nur bei einer kritischen Lage eingreifen kann. Hierzu zählt insbesondere eine Gefahr für die Heizungsanlage oder Strominstallation. Die Feuerwehr ist hauptsächlich für den Schutz kritischer Infrastruktur im Einsatz.

Ein Einsatzschwerpunkt liegt wie bisher in der Jägerstraße. Hier sind die Einsatzkräfte seit Heiligabend im Einsatz und sichern ein Alten- und Pflegeheim. Der errichtete Sandsackdamm muss hier stetig erhöht und angepasst werden.

Die Feuerwehr und die zuständigen Behörden haben die Hochwasserentwicklung stets im Blick. Die Flussläufe und neuralgischen Punkte werden kontrolliert. Die betroffenen Behörden und Organisationen befinden sich im stetigen Austausch. Die Hochwasserlage im Bereich Lachte / Freitagsgraben ist dynamisch und angespannt. Die Stadt Celle und die Feuerwehr prüfen regelmäßig das Lagebild und werten dieses aus. Auch an anderen Stellen in der Stadt reicht das Hochwasser teilweise bis an die Wohnbebauung. Durch die Drohnengruppe der Feuerwehr Lohheide (Landkreis Celle) wurde das Stadtgebiet erneut im Bereich der Flüsse und Überschwemmungsgebiete überflogen, um so das Lagebild zu erweitern.

Die Feuerwehr betreibt weiterhin Ihren Stab und koordiniert und leitet die Einsätze aus dem Feuerwehrhaus im Herzog-Ernst-Ring. Die Feuerwehr arbeitet eng mit der Verwaltung der Stadt Celle zusammen. So finden regelmäßige Besprechungen und Lageerörterungen statt.

Die Feuerwehr rückte neben reinen Hochwassereinsätzen auch bereits zu mehreren Brandeinsätzen aus. So kam es zu einem angebrannten Essen in einem Alten- und Pflegeheim, aber auch zu Einsätzen aufgrund Wasser in der Elektroinstallation. Wählen Sie im Notfall den Notruf 112. Die Feuerwehr Celle verweist außerdem auf die nachstehenden Informationen der Stadt Celle:

Weitere Straßen sind aufgrund des Hochwassers aktuell gesperrt:

Alte Grenze

Hannoversche Straße Sägemühlenstraße Wittinger Straße

Weiterhin gesperrt sind zudem:

Biermannstraße

Bosteler Weg Dammaschwiese Radweg zwischen Bredenstr. und Königswiese Parkplatz Burgstraße Fischerstraße Freitagsgraben Fuhserandweg Radweg Kampstraße zur Biermannstraße Maschweg (Wirtschaftsweg Verlängerung zur Bahn) Meteorstraße Osterkamp Radweg Schwedenbrücke Radweg Tribünenbusch - Biermannstraße Unterführung Trüller

Umfahren Sie in keinem Fall die Absperrungen, es droht Gefahr für Leib und Leben oder die Havarie des Fahrzeuges. Bitte informieren Sie sich über Alternativrouten.

Beachten Sie außerdem:

Das Abwassersystem ist derzeit voll ausgelastet! Sparen Sie daher in unser aller Interesse Wasser (beim Baden, Autowaschen etc.). Sand kann weiterhin von den Celler Spielplätzen geholt werden.

Stand: 27.12.2023 um 15:30 Uhr

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell