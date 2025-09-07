Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Apolda (ots)

Am 06.09.2025 kam es gegen 11:30 Uhr in Apolda, Über den Teichgärten Höhe Hausnummer 6 zu einem Verkehrsunfall. Eine 22 Jahre alte Fahrerin eines grauen VW Golf V. In entgegengesetzte Richtung fuhr ein 59-jähriger Volvo XC60-Lenker. Dieser wich aufgrund des Gegenverkehrs nach rechts aus und wartete. Trotz aller Vorsicht kam es zur Kollision, wobei die Frau zunächst in unbekannte Richtung weiterfuhr. Laut der später ermittelten Verursacherin war zum Unfallzeitpunkt eine Frau im Nahbereich. Diese wird als Unfallzeugin gesucht.

Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die PI Apolda unter 03644 / 541 - 0 oder pi.apolda@polizei.thueringen.de entgegen.

