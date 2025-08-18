Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Mehrere Farbschmierereien/Zeugen gesucht

Raunheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen (15.08.), kurz vor 5.30 Uhr, hinterließ ein Unbekannter mehrere Farbschmierereien im Bereich der Robert-Koch-Straße. Die Fassade des türkischen Kultur- und Bildungsvereins, die Hauswand eines in der Nähe befindlichen Massagestudios, ein geparkter Transporter, zwei Banner eines Getränkeladens und die Tür eines Elektrizitätshauses wurden beschmiert. Hierbei wurde mittels Sprayfarbe jeweils der Schriftzug "PULP" angebracht.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten, schlanken Mann. Der Flüchtige hat längere, helle Haare. Er trug eine lange Hose, einen hellen Hoodie, dunkle Sneaker mit mehreren Streifen und führte eine Stofftasche mit sich.

Zeugenhinweise nimmt nun die Polizei Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

