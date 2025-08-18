Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe kriechen in Fahrradschuppen

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Drei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstagmittag (16.8.) ein Fahrrad aus einem Schuppen in der Schlossgartenstraße zu entwenden. Gegen 11.30 Uhr kroch das Trio durch eine Lücke des Schuppens ins Innere, wo sie versuchten gewaltsam ein Fahrradschloss zu öffnen. Der Versuch misslang jedoch und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Täter werden alle auf etwa 20 bis 25 Jahre alt geschätzt. Alle drei waren dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell