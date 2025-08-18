PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe kriechen in Fahrradschuppen
Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Drei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstagmittag (16.8.) ein Fahrrad aus einem Schuppen in der Schlossgartenstraße zu entwenden. Gegen 11.30 Uhr kroch das Trio durch eine Lücke des Schuppens ins Innere, wo sie versuchten gewaltsam ein Fahrradschloss zu öffnen. Der Versuch misslang jedoch und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Täter werden alle auf etwa 20 bis 25 Jahre alt geschätzt. Alle drei waren dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 12:13

    POL-DA: Groß-Zimmern: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan / Wer hat etwas gesehen?

    Groß-Zimmern (ots) - Nachdem es am Samstag (16.8.) zu einem Brand in der Straße "Am Festplatz" kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 22.30 Uhr verständigten Zeugen die Feuerwehr sowie Polizei und informierten sie über das Feuer in unmittelbarer Nähe zu einem Jugendzentrum auf einem Spielplatz. Die Einsatzkräfte fuhren sofort zu dem Brandort. Dort stellte ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:46

    POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Darmstadt (ots) - Am Montagmorgen (18.08.2025), gg. 07:44 Uhr, kam es im Bereich der Nieder-Ramstädter Straße/ Heinrichstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 30-jährige Straßenbahnfahrerin und ein 18-jähriger Rollerfahrer befuhren parallel die Nieder-Ramstädter Straße in Richtung Merck Stadion am Böllenfalltor. Aufgrund einer Baustelle ist im dortigen Bereich die Fahrbahn verengt. ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:40

    POL-DA: Eppertshausen: Streit zwischen zwei Männern eskaliert / Polizei sucht Zeugen

    Eppertshausen (ots) - Am Freitagabend (15.8.), gegen 22.15 Uhr, kam es zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 36-jährigen Mann in der Röntgenstraße vor einem Supermarkt zu einem Streit. In der Folge der verbalen Auseinandersetzung soll der Unbekannte mit einer Pistole mehrmals in die Luft geschossen haben und danach in unbekannte Richtung geflüchtet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren