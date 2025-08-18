Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Polizei sucht Zeugen

Eppertshausen (ots)

Am Freitagabend (15.8.), gegen 22.15 Uhr, kam es zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 36-jährigen Mann in der Röntgenstraße vor einem Supermarkt zu einem Streit. In der Folge der verbalen Auseinandersetzung soll der Unbekannte mit einer Pistole mehrmals in die Luft geschossen haben und danach in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief bislang ergebnislos. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Der Unbekannte soll circa 30 Jahre alt und athletischer Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des Unbekannten, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell