Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Europäische Mobilitätswoche/Polizei und Jugendverkehrsschule bieten E-Bike und Pedelec-Training an

Michelstadt (ots)

E-Bikes und Pedelecs haben, bedingt durch den Antrieb und das höhere Gewicht, gegenüber einem normalen Fahrrad ein anderes Fahrverhalten. Das Fahren mit einem Pedelec sollte man üben. Damit Sie Spaß und Freude beim Fahren mit Ihrem E-Bike/Pedelec haben, bietet die Polizeistation Erbach, gemeinsam mit der Jugendverkehrsschule des Odenwaldkreises, einen Tag vor Beginn der Europäischen Mobilitätswoche ein entsprechendes Training zum sicheren Umgang mit dem Rad an.

Das Training besteht aus zwei Teilen. Im Theorie-Teil werden Verkehrsregeln für Radfahrende, richtiges Verhalten im Straßenverkehr und Allgemeines zum Fahren mit dem E-Bike/Pedelec erklärt. Im Praxis-Teil werden ihre Fahrräder und Helme auf Verkehrstauglichkeit überprüft, danach werden verschiedene Fahrsituationen wie Anfahren, Bremsen, etc. geübt.

Auch Tipps, wie Sie ihr Fahrrad sicher gegen Diebstahl sichern, werden Ihnen hier erläutert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessierte sollten sich schnellstmöglich bei den Schutzleuten vor Ort der Polizeistation Erbach, unter der Telefonnummer 06062-953-659 anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung findet am Montag, 15. September 2025, von 13.00 bis 15.00 Uhr, auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule Odenwald, Am Hallenbad in Michelstadt statt.

Sie benötigen hierzu ihr eigenes E-Bike/Pedelec, der Witterung angepasste Kleidung und einen Fahrradhelm. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit Helm möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell