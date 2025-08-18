PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Fahrradcodierung im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche/Anmeldung erforderlich

Erbach (ots)

Die Schutzleute vor Ort der Polizeistation Erbach, Carina Oberle und Andreas Krieg, bieten im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (16. - 22.09.2025) gemeinsam mit dem Landratsamt des Odenwaldkreises einen Termin für eine Fahrradcodierung an. Bei der Codierung wird eine Individualnummer in den Rahmen des Fahrrads eingeprägt. Zudem besteht die Möglichkeit auch E-Scooter zu codieren.

Folgender Termin steht zur Verfügung: Mittwoch, 17.September 2025, 09.00 bis 12.00 Uhr, am Landratsamt des Odenwaldkreises, Michelstädter Strasse 12. Für die Codierung ist eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist am 11. September 2025, in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr, unter der Rufnummer 06062/953-660 möglich.

Die Polizei bittet Interessierte, ein gültiges Ausweisdokument, einen Eigentumsnachweis für das Zweirad und für das E-Bike den dazugehörigen Akkuschlüssel mitzubringen. Auch die Rahmennummer des Rades sollte vor dem Termin ermittelt werden. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

