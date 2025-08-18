Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal (Trösel): Diebstahl nach Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Gorxheimertal (ots)

In der Nacht zum Samstag (16.08.), gegen 3.30 Uhr, suchten bislang unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus "In der Seufze" auf. Über ein Fenster verschaffte sich ein Täter anschließend Zutritt in eine Erdgeschossohnung und entwendete ein Paket mit diversem Inhalt. Von Zeugen wurden zur Tatzeit drei Personen im Bereich des Hauses beobachtet, die alle mit Jeanshosen bekleidet waren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 der Kripo in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

