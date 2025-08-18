Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Kriminelle brechen in Einfamilienhaus ein

Heppenheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend (16.08.) und Sonntagmittag (17.08.) haben Kriminelle ihr Unwesen im "Am Katzenpfad" getrieben und sich gewaltsam Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft. Die ungebetenen Besucher suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Erbeutet haben sie eine Handtasche und eine Bankkarte.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Beamten zu erreichen.

