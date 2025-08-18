Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Badegäste heimlich fotografiert

48-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 48 Jahre alter Mann am Freitagnachmittag (15.8.) mehrere Badegäste, darunter auch Kinder, heimlich fotografiert hatte, nahm ihn die Polizei im Bereich der Dieburger Straße vorläufig fest.

Der Mann war gegen 16.30 Uhr von Badenden an einem See gemeldet worden, als sie die Fotos bemerkten und der 48-Jährige zudem sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Die alarmierte Streife nahm den Mann daraufhin fest und stellte sein Mobiltelefon sicher. Der leicht Alkoholisierte musste auf dem Polizeirevier eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell