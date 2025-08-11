Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brandstiftung an Oldesloer Stadtschule und einem Fahrzeug - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

11.August 2025 | Kreis Stormarn | 10.08.2025 - Bad Oldesloe

Am Sonntagnachmittag (10.08.2025), gegen 15.40 Uhr, löste ein Brandmelder im Gebäude der Stadtschule Bad Oldesloe, in der Salinenstraße aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der betroffene Flurbereich bereits stark verqualmt. Durch die Einsatzkräfte wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte im Erdgeschoss des Altbaues an der Wand angebrachte Kunstplakate in Brand setzten. Durch die Brandlegung wurden Teile der Wand- und Deckenverkleidung beschädigt. Die Höhe des entstandenen Gebäudeschadens kann noch nicht abschließend bestimmt werden. Wie die Täter ins Gebäude gelangten sind, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Unweit der Stadtschule, im Parkhaus Schultwiete, in der Königsstraße wurde am Sonntag, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 18.45 Uhr, ein dort abgestellter Fiat 500 durch Brandmaterial beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch das offenstehende Dachfenster Brandmaterial geworfen, so dass die Vordersitze sowie der Dachhimmel und Sonnenschutz stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Eine Brandausdehnung erfolgte zum Glück nicht.

Aufgrund des nahen örtlichen sowie zeitlichen Zusammenhangs ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Die bisherigen Erkenntnisse werden gegenwärtig von der Kriminalpolizei in Bad Oldesloe geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder zu den jeweiligen Brandentstehungen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell