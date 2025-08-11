Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Lenkdrache sucht seinen Erbauer

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

11. August 2025 | Kreis Stormarn | 09.08.2025 - BAB 1 / Reinfeld

Ungewöhnliche Fundstücke tauchen im Zuständigkeitsbereich des Polizei-Autobahnreviers Bad Oldesloe immer mal wieder auf. Dieses (Foto) fiel am Samstagabend (09.08.2025) einer Streifenwagenbesetzung im wahrsten Sinne des Wortes vor die Füße bzw. vor ihr Einsatzfahrzeug.

Auf der A 1 bei Reinfeld in Fahrtrichtung Lübeck entdeckten die Beamten einen Lenkdrache, der offensichtlich eine Pause einlegte.

Der aus dünnstem Papier gefertigte und akkurat verarbeitete Lenkdrache wartet fast unbeschadet nun auf dem Autobahnrevier auf seine Abholung.

Der Besitzer kann sich gerne bei den Beamten unter der Telefonnummer 04531717060 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell