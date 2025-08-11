PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher gestört - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

11.08.2025 | Kreis Stormarn | 10.08.2025 - Ahrensburg

In der Nacht zum Sonntag (10.08.2025) kam es gegen 01.45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hagener Allee in Ahrensburg.

Nach jetzigen Kenntnisstand wurden die Bewohner des Hauses durch ihre Überwachungstechnik am Gebäude auf zwei ungebetene Personen auf ihrem Grundstück aufmerksam gemacht. Die maskierten und dunkel gekleideten Personen schlichen zunächst ums Haus und versuchten dann über ein Fenster ins Objekt zu gelangen. Nachdem die Bewohner sich bemerkbar machten, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht in Richtung S-Bahnhof.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit in der Hagener Allee in Ahrensburg verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 08:26

    POL-RZ: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K80

    Ratzeburg (ots) - 11.08.2025 | Kreis Stormarn | 10.08.2025 - Reinbek Gestern Abend (10.08.2025), gegen 16.45 Uhr, kam es auf der K 80 bei Reinbek zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau ums Leben gekommen ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 75-jährige Wentorferin mit ihrem VW Golf die K80 aus Barsbüttel kommend in Fahrtrichtung Reinbek. Hinter der Abfahrt Neuschönningstedt geriet sie aus bislang ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:07

    POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Ratzeburg (ots) - 08.08.2025 | Kreis Stormarn | 07.08.2025 - Großhansdorf Gestern (07.08.2025) ist es tagsüber im Ihlendieksweg in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Bargeld und Schmuck entwendet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 21.20 Uhr über ein Fenster gewaltsam ins ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:55

    POL-RZ: Verkehrsunfall auf dem Verlängerten Ostring / Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 07.08.2025 | Kreis Stormarn | 11.07.2025 - L224 / Ahrensburg Am 11.07.2025 gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 224 (Verlängerter Ostring) aus Richtung Ahrensburg kommend in Fahrtrichtung Bundesautobahn 1 auf Höhe des Beschleunigungsstreifens ein Verkehrsunfall zwischen einem Skoda Yeti und einem Wohnmobil der Marke Mercedes Benz. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren