Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher gestört - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

11.08.2025 | Kreis Stormarn | 10.08.2025 - Ahrensburg

In der Nacht zum Sonntag (10.08.2025) kam es gegen 01.45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hagener Allee in Ahrensburg.

Nach jetzigen Kenntnisstand wurden die Bewohner des Hauses durch ihre Überwachungstechnik am Gebäude auf zwei ungebetene Personen auf ihrem Grundstück aufmerksam gemacht. Die maskierten und dunkel gekleideten Personen schlichen zunächst ums Haus und versuchten dann über ein Fenster ins Objekt zu gelangen. Nachdem die Bewohner sich bemerkbar machten, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht in Richtung S-Bahnhof.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit in der Hagener Allee in Ahrensburg verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

