PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

08.08.2025 | Kreis Stormarn | 07.08.2025 - Großhansdorf

Gestern (07.08.2025) ist es tagsüber im Ihlendieksweg in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Bargeld und Schmuck entwendet wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 21.20 Uhr über ein Fenster gewaltsam ins Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Dabei entwendeten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Ihlendieksweg in Großhansdorf verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren