Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

08.08.2025 | Kreis Stormarn | 07.08.2025 - Großhansdorf

Gestern (07.08.2025) ist es tagsüber im Ihlendieksweg in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Bargeld und Schmuck entwendet wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 21.20 Uhr über ein Fenster gewaltsam ins Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Dabei entwendeten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Ihlendieksweg in Großhansdorf verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

