POL-RZ: Verkehrsunfall auf dem Verlängerten Ostring

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

07.08.2025 | Kreis Stormarn | 11.07.2025 - L224 / Ahrensburg

Am 11.07.2025 gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 224 (Verlängerter Ostring) aus Richtung Ahrensburg kommend in Fahrtrichtung Bundesautobahn 1 auf Höhe des Beschleunigungsstreifens ein Verkehrsunfall zwischen einem Skoda Yeti und einem Wohnmobil der Marke Mercedes Benz. Der 46-jährige Skoda-Fahrer sowie der 47-jährige Fahrer des Wohnmobils, beide aus dem Kreis Stormarn, blieben glücklicherweise unverletzt.

Der genaue Unfallhergang ist bislang noch unklar. Daher sucht die Polizei nun Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ahrensburg unter 04102/8090 entgegen.

