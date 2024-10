Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Parfümerie

Oldenburg (ots)

Am Montagnachmittag kam es in einer Parfümerie in der Oldenburger Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl, die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen ein.

Am 28. Oktober kam es in einer Parfümerie in der Oldenburger Innenstadt zu einem Vorfall, bei dem ein Jugendlicher drei Parfums in seine Tasche steckte und anschließend versuchte, das Geschäft zu verlassen.

Als die Angestellten dies bemerkten und ihn ansprachen, schubste er diese zuerst weg. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Nur durch das Eingreifen zusätzlicher Mitarbeiter konnte der Jugendliche schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Jugendlichen stellten die Polizisten in seiner Tasche die drei Flaschen Parfum sicher und händigten diese wieder an das Geschäft aus.

Während der Aufnahme des Sachverhaltes wirkte der Tatverdächtige unruhig und ungehalten. Bei einer weiteren Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus, dass der 16-jährige zwar keinen Alkohol konsumiert hatte, es sich aber Hinweise auf den Konsum von anderen Betäubungsmitteln ergaben. Hierauf regte die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Entnahme einer Blutprobe bei dem Jugendlichen an, welche durch das Amtsgericht bestätigt wurde.

Im Anschluss wurde der Jugendliche in Begleitung der Beamten an seine Eltern übergeben. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell