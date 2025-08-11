Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K80

Ratzeburg (ots)

11.08.2025 | Kreis Stormarn | 10.08.2025 - Reinbek

Gestern Abend (10.08.2025), gegen 16.45 Uhr, kam es auf der K 80 bei Reinbek zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau ums Leben gekommen ist.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 75-jährige Wentorferin mit ihrem VW Golf die K80 aus Barsbüttel kommend in Fahrtrichtung Reinbek. Hinter der Abfahrt Neuschönningstedt geriet sie aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Benz zusammen. Die Golf-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Die 44-jährige Mercedes-Fahrerin aus Barsbüttel wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter der Dekra hinzugezogen.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme bis ca. 21.15 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell