Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

11.August 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 09.08.2025 - Klempau

Samstagvormittag (09.08.2025) verunglückte ein Motorradfahrer zwischen Berkenthin und Klempau schwer. Der 58-jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 58-jährige Kradfahrer aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg die Dorfstraße bei Klempau, aus Berkenthin kommend in Fahrtrichtung Klempau. Er überholte vor einem Kurvenbereich zwei vor ihm fahrende Pkw und scherte bei plötzlichen Gegenverkehr wieder ein. Dabei verlor der Honda-Fahrer die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und blieb im Graben verletzt liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell