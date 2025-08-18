Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim/Bürstadt: Ermittlungsverfahren gegen 39-Jährigen/Hitlergruß und "Heil Hitler"-Rufe am Bahnhof und im Zug Nauheim

Lampertheim/Bürstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird sich ein 39 Jahre alter Mann nun strafrechtlich verantworten müssen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann am Freitag (15.08.), gegen 16.40 Uhr, am Bahnhof in der Eugen-Schreiber-Straße den Hitlergruß gezeigt und "Heil Hitler" gerufen haben. Zuvor war der Mann bereits in einem Zug bei Bürstadt in gleicher Weise aufgefallen.

Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat ein Strafverfahren gegen den 39-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell