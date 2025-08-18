PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim/Bürstadt: Ermittlungsverfahren gegen 39-Jährigen/Hitlergruß und "Heil Hitler"-Rufe am Bahnhof und im Zug Nauheim

Lampertheim/Bürstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird sich ein 39 Jahre alter Mann nun strafrechtlich verantworten müssen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann am Freitag (15.08.), gegen 16.40 Uhr, am Bahnhof in der Eugen-Schreiber-Straße den Hitlergruß gezeigt und "Heil Hitler" gerufen haben. Zuvor war der Mann bereits in einem Zug bei Bürstadt in gleicher Weise aufgefallen.

Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat ein Strafverfahren gegen den 39-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 09:02

    POL-DA: Bischofsheim: Neun Fahrzeuge zerkratzt/Rund 20.000 Euro Schaden

    Bischofsheim (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochabend (13.08.), 23.00 Uhr und Donnerstagvormittag (14.08.) zerkratzten Unbekannte den Lack von mehreren "Am Mainweg" abgestellten Fahrzeugen. Bislang liegen der Polizei neun entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung vor. Die Schäden belaufen sich nach erster Schätzung insgesamt auf rund 20.000 Euro. Wer in diesem ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 08:20

    POL-DA: Darmstadt: Wer hat Kriminelle in Universität bemerkt?

    Darmstadt (ots) - Ins Visier Krimineller geriet am vergangenen Wochenende eine Universität in der Rundeturmstraße. Zwischen Freitagmittag (15.8.) etwa 12.45 Uhr und Samstagmorgen (16.8.) etwa 6.45 Uhr gelangten die Unbekannten, vermutlich über ein Fenster, in das Gebäude. Im Inneren nahmen sie unter anderem ein Fahrrad sowie mehrere Akkus für Pedelecs an sich, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren