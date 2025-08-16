Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Schneller Ermittlungserfolg nach Wohnungseinbruch

29-Jähriger leistet Widerstand bei vorläufiger Festnahme

Griesheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (16.8.) soll ein 29 Jahre alter Mann in eine Wohnung in der Pfungstädter Straße eingebrochen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er zunächst Wertgegenstände an sich genommen und anschließend versucht, sich an der schlafenden Bewohnerin sexuell zu vergehen. Die Frau sei hierdurch aufgewacht, woraufhin der Mann flüchtete.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte Hinweise erlangen die letztlich zur Identifikation des Tatverdächtigen führte. Er konnte in einer Wohnung in der Schaafgasse lokalisiert werden. Als die Einsatzkräfte dort angekommen waren, bewarf der Tatverdächtige sie gezielt mit diversen Gegenständen und Messern. Da Hinweise auf eine Bewaffnung vorlagen und sich der Mann fortgehend mit einem Messer zeigte, kamen Spezialeinsatzkräfte zum Einsatz. Gegen 10:15 Uhr erfolgte die Festnahme, wobei der Tatverdächtige leicht verletzt wurde. Der 29-Jährige kam zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Er muss sich nun wegen gleich mehreren Straftaten verantworten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und das Kommissariat 10 aus Darmstadt dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell