POL-DA: Darmstadt: Kriminelle nehmen Universität ins Visier

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle nahmen zwischen Donnerstag (7.8.), 17 Uhr, und Donnerstag (14.8.), 9 Uhr, eine Universität in der Hochschulstraße ins Visier. Sie verschafften sich über ein Fenster Zutritt in das Innere und entwendeten mehrere elektronische Geräte, unter anderem einen Laptop und eine Spezialkamera. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

