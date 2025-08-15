PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Schwarzer Kia entwendet
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle nahmen am Donnerstagabend (14.8.), zwischen 18.30 und 23.15 Uhr, ein schwarzes Auto in der Sandbergstraße ins Visier. Auf bislang ungeklärte Weise öffneten sie den vor einer Hofeinfahrt geparkten und verschlossenen "Kia" und suchten mit diesem in unbekannte Richtung das Weite. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit dem Kennzeichen MKK-KG 99 ausgestattet.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

