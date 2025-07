Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen nach Raub am Berliner Platz gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (23.07.2025, 20:30 Uhr) raubten zwei Unbekannte einen 32-Jährigen in der Unterführung am Berliner Platz aus. Der 32-Jährige war zu Fuß in der Unterführung unterwegs, als ihm ein Pärchen entgegenkam. Die Frau weinte, weswegen der Geschädigte die beiden Personen ansprach. Der unbekannte Mann näherte sich dem Geschädigten, drückte sein Opfer gegen die Wand, packte es am Hals und stieß es anschließend zu Boden. Dann trat er ihn. Bei dem Angriff erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Bei der Rangelei fiel dem Geschädigten sein Mobiltelefon aus der Tasche. Der Beschuldigte nahm dieses an sich und flüchtete anschließend mit seiner Begleiterin über den Berliner Platz. Die männliche Person ist circa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70m bis 1,80m groß und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt war er bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer dunklen Weste und einer dunklen Hose. Um den Hals trug er eine goldene Kette. Die weibliche Person ist circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,60m bis 1,70m groß und war korpulent. Sie hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild und blonde, schulterlange Haare. Sie war dunkel gekleidet. Ein unbeteiligter Zeuge half dem Geschädigten zunächst, entfernte sich jedoch anschließend. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202/284 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell