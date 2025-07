POL-W: W Polizei sucht Zeugen - Unfall mit E-Scooter

Wuppertal (ots) - Seit gestern (21.07.2025) rückte die Polizei in Wuppertal und Solingen zu sieben Einbrüchen aus. Wuppertal - In der Senefelderstraße gelangte am Morgen des 21,07.2025, gegen 06:10 Uhr, ein Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung. Eine Bewohnerin wurde durch die Geräusche wach und sah den Täter durch das Fenster fliehen. Sie lief hinterher, konnte ihn jedoch nicht einholen. Der Eindringling entkam mit einem Autoschlüssel, Bargeld und einer EC-Karte. In ...

