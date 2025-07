Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbruchmeldung

Wuppertal (ots)

Seit gestern (21.07.2025) rückte die Polizei in Wuppertal und Solingen zu sieben Einbrüchen aus. Wuppertal - In der Senefelderstraße gelangte am Morgen des 21,07.2025, gegen 06:10 Uhr, ein Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung. Eine Bewohnerin wurde durch die Geräusche wach und sah den Täter durch das Fenster fliehen. Sie lief hinterher, konnte ihn jedoch nicht einholen. Der Eindringling entkam mit einem Autoschlüssel, Bargeld und einer EC-Karte. In der Nacht zum 21.07.2025, zwischen 02:45 Uhr und 06:30 Uhr, drangen Einbrecher in die KiTa an der Oberkamper Straße ein und entwendeten eine Geldkassette, elektronische Gegenstände und einen Generalschlüssel. Zwischen dem 19.07.2025 (16:00 Uhr) und dem 21.07.2025 (08:45 Uhr) verschafften sich Täter Zugang zu einem Gebäudekomplex in der Straße Turmhof und hebelten dort die Metalltür eines Geschäfts auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flohen mit Bargeld. In der Friedrich-Ebert-Straße hebelten Unbekannte in dem Zeitraum vom 19.07.2025 (16:30 Uhr) und dem 21.07.2025 (09:55 Uhr) eine Tür auf und gelangten in ein Modegeschäft. Sie verließen die Örtlichkeit mit mehreren Kleidungsstücken, Schmuck und dem Schlüssel zum Geschäft. Zwischen dem 18.07.2025 (17:30 Uhr) und dem 21.07.2025 (08:15 Uhr) gelangten Eindringlinge mit einem Transponder in ein Büro in der Straße Kleine Klotzbahn. Sie entwendeten Laptops und eine Grafikkarte. In der Steinmetzstraße hebelten Einbrecher in der Nacht zum 22.07.2025 (02:05 Uhr und 02:10 Uhr) ein Fenster auf. Bei dem Versuch in das Gebäudeinnere zu kommen, wurde eine Nachbarin aufmerksam und verständigte die Polizei. Solingen - Am 21.07.2025 verschafften sich Unbekannte zwischen 11:00 Uhr und 23:45 Uhr Zugang zu einer Hinterhofwohnung in der Schützenstraße. Es wurde ein Tresor entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutzberaten!

