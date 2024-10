Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen, Lkr. Tuttlingen) Kontrolle über ein Auto verloren - 20.000 Euro Schaden

Böttingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 20.000 Euro Sachschaden ist es am Montag, gegen 16.20 Uhr, auf der Gosheimer Straße in Böttingen gekommen. Eine 30-Jähriger fuhr mit einem VW Tiguan auf der Gosheimer Straße von der Ortsmitte kommend in Richtung Gosheim, als eine Katze die Straße querte. Die Frau erschrak und verlor dabei die Kontrolle über das Auto. In der Folge lenkte der Wagen nach rechts, prallte gegen einen geparkten Seat sowie gegen eine auf einem Grundstück befindliche Kabeltrommel. Personen kamen nicht zu Schaden. Die durch den Unfall mit insgesamt rund 20.000 Euro beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

