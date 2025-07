Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Montag (21.07.2025, gegen 00:30 Uhr) ereignete sich in Ronsdorf auf der Parkstraße in Höhe der Erbschlöer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Zuvor meldeten Zeugen der Leitstelle der Polizei einen verunfallten Ford Fusion, der offensichtlich mit einem Ampelmast und einem Zaun kollidiert war. Zudem hatte sowohl der Airbag der Fahrer- als auch des Beifahrerseite ausgelöst. Als Polizeibeamte an der Unfallörtlichkeit eintrafen stellten sie zwar das Auto, jedoch keine am Unfall beteiligten Personen fest. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich im Umfeld verletzte Fahrzeuginsassen befinden könnten, setzte die Polizei zur Suche einen Hubschrauber ein. Die Suche nach möglichen Insassen verlief ohne Erfolg. Nach Auswertung der Spurenlage könnte sich der Unfall wie folgt zugetragen haben. Ein bislang unbekannter Fahrer/unbekannte Fahrerin fuhr mit dem Ford auf der Erbschlöer Straße in nördliche Richtung. Bei dem Versuch nach links auf die Parkstraße einzubiegen, kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen einen Ampelmast und einen Zaun. Anschließend flüchteten die Fahrzeuginsassen. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer/der Fahrerin machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

