Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Beleidigt, angegriffen und mit Blut bespuckt

Leipzig (ots)

Im Rahmen des Fußballrückreiseverkehrs am Freitag, den 25.April 2025 beleidigte, bespuckte und verletzte ein Fan drei Bundespolizisten am Leipziger Hauptbahnhof.

Der Mann fiel bereits am Hauptbahnhof Halle auf, indem er die eingesetzten Beamten aus dem Zug heraus mit obszönen Gesten beleidigte. Als der Zug am Hauptbahnhof Leipzig ankam und die Identität des Mannes festgestellt werden sollte, leistete der 36-Jährige massiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Beamten fortlaufend. Schließlich verletzte er einen Bundespolizisten durch einen Kopfstoß, bei dem sich auch der Angreifer selbst leicht an der Lippe verletzte. Er musste fixiert werden.

Dabei spuckte er einem weiteren Beamten Blut ins Gesicht und traf diesen auch im Mund.

Ein dritter Bundespolizist wurde anschließend ebenfalls mittels Kopfstoßes angegriffen und verletzt.

Gegen den 36-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs eingeleitet.

Die verletzten Polizeibeamten mussten ärztlich versorgt werden. Während der polizeilichen Maßnahmen am Hauptbahnhof kippte eine Frau, die den Mann offensichtlich begleitet hatte, um und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Frau war in keiner polizeilichen Maßnahme und wurde vor Ort ärztlich versorgt.

