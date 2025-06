POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Parchim - Verkehrseinschränkungen möglich

Grabow (ots) - In der Zeit von Dienstag zu Donnerstag sollen unbekannte Täter in Grabow einen PKW BMW X7 von einem öffentlichen Parkplatz gestohlen haben. Den Angaben des 45-jährigen Mieters zufolge habe er das Fahrzeug am 24.06. um 02:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz an der Rosestraße / Schlossbahn / Große Straße abgestellt. Erst am 26.06. gegen 14:00 Uhr sei ihm der Diebstahl des schwarzen BMW X7 ...

