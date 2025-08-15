PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Rüsselsheim: Bagger kippt gegen Betonsilo/34-Jähriger Arbeiter verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Rüsselsheim (ots)

Am Freitagvormittag (15.08.), gegen 11.10 Uhr, kippte im Baustellenbereich auf dem Gelände der Max-Planck-Schule in der Joseph-Hadyn-Straße aus bislang unbekannter Ursache ein Bagger um. Der Bagger touchierte anschließend ein mit Beton gefülltes Silo, welches beim Kippen einen 34 Jahre alten Arbeiter erfasste. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Seine Verletzungen sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht lebensbedrohlich. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber war für den Transport des Verletzten schlussendlich doch nicht vonnöten.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Arbeitsunfalls dauern an.

