POL-DA: Rüsselsheim: +++KORREKTURMELDUNG+++Betonsilo kippt/34-Jähriger Arbeiter verletzt
Rüsselsheim (ots)
Entgegen der ersten Pressemeldung bezüglich des Arbeitsunfalls am Freitagvormittag (15.08.), gegen 11.10 Uhr, auf einer Baustelle im Bereich der Max-Planck-Schule, kippte der beteiligte Bagger nicht um, sondern brachte lediglich das Betonsilo zum Kippen, welches hierbei in der Folge einen 34 Jahre alten Arbeiter erfasste.
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
