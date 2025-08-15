PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: +++KORREKTURMELDUNG+++Betonsilo kippt/34-Jähriger Arbeiter verletzt

Rüsselsheim (ots)

Entgegen der ersten Pressemeldung bezüglich des Arbeitsunfalls am Freitagvormittag (15.08.), gegen 11.10 Uhr, auf einer Baustelle im Bereich der Max-Planck-Schule, kippte der beteiligte Bagger nicht um, sondern brachte lediglich das Betonsilo zum Kippen, welches hierbei in der Folge einen 34 Jahre alten Arbeiter erfasste.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
