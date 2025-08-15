Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: +++KORREKTURMELDUNG+++Betonsilo kippt/34-Jähriger Arbeiter verletzt

Rüsselsheim (ots)

Entgegen der ersten Pressemeldung bezüglich des Arbeitsunfalls am Freitagvormittag (15.08.), gegen 11.10 Uhr, auf einer Baustelle im Bereich der Max-Planck-Schule, kippte der beteiligte Bagger nicht um, sondern brachte lediglich das Betonsilo zum Kippen, welches hierbei in der Folge einen 34 Jahre alten Arbeiter erfasste.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

