POL-DA: Bischofsheim: Neun Fahrzeuge zerkratzt/Rund 20.000 Euro Schaden
Bischofsheim (ots)
In der Zeit zwischen Mittwochabend (13.08.), 23.00 Uhr und Donnerstagvormittag (14.08.) zerkratzten Unbekannte den Lack von mehreren "Am Mainweg" abgestellten Fahrzeugen. Bislang liegen der Polizei neun entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung vor. Die Schäden belaufen sich nach erster Schätzung insgesamt auf rund 20.000 Euro.
Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.
