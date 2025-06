Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin aus Dahl greift Polizisten tätlich an

Hagen-Dahl (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Dahl griff eine Hagenerin Sonntagvormittag (15.06.2025) Polizisten an. Einsatzkräfte trafen auf die Frau, nachdem Anwohner die Polizei aufgrund von lautstarken Streitigkeiten verständigt hatten. Die Wohnungstür war aus der Verankerung gebrochen und lehnte am Türrahmen. Die Hagenerin gab an, Opfer von häuslicher Gewalt durch ihren Partner geworden zu sein, der sie geschlagen habe. Nähere Angaben zum Tatablauf wollte sie nicht machen. Stattdessen griff die Frau plötzlich eine Polizistin an und schlug ihr mit der Hand in das Gesicht. Während ihr Handfesseln angelegt wurden, sperrte sie sich massiv und versuchte wiederholt, die Beamten zu schlagen und zu treten. Nachdem weitere Einsatzkräfte eingetroffen waren, beruhigte sie sich zunächst etwas. Als sie zum Streifenwagen gehen sollte, fing sie jedoch erneut an, sich zu wehren, sodass sie getragen werden musste. Immer wieder beleidigte die Hagenerin die Polizisten und versuchte, diese zu verletzen. Sie erweckte den Eindruck, alkoholisiert zu sein und/oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest sowie einen Betäubungsmittelvortest verweigerte sie jedoch. Die Hagenerin musste eine Blutprobe abgeben. Sie erhielt eine Strafanzeige. Während des Einsatzes wurde eine Polizistin verletzt, die im Dienst verblieb. Aufgrund der Angaben, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein, fertigten die Polizisten eine Strafanzeige gegen den 29-jährigen Partner der Hagenerin. Dieser konnte vor Ort nicht angetroffen werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell