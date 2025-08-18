PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wer hat Kriminelle in Universität bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ins Visier Krimineller geriet am vergangenen Wochenende eine Universität in der Rundeturmstraße. Zwischen Freitagmittag (15.8.) etwa 12.45 Uhr und Samstagmorgen (16.8.) etwa 6.45 Uhr gelangten die Unbekannten, vermutlich über ein Fenster, in das Gebäude. Im Inneren nahmen sie unter anderem ein Fahrrad sowie mehrere Akkus für Pedelecs an sich, bevor sie unbemerkt flüchteten.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren