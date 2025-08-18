Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wer hat Kriminelle in Universität bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ins Visier Krimineller geriet am vergangenen Wochenende eine Universität in der Rundeturmstraße. Zwischen Freitagmittag (15.8.) etwa 12.45 Uhr und Samstagmorgen (16.8.) etwa 6.45 Uhr gelangten die Unbekannten, vermutlich über ein Fenster, in das Gebäude. Im Inneren nahmen sie unter anderem ein Fahrrad sowie mehrere Akkus für Pedelecs an sich, bevor sie unbemerkt flüchteten.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

