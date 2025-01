Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Durchsuchung bei mutmaßlichen Drogendealern - Diensthund "Cash" erschnüffelt Bargeld

Duisburg (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Samstag (4. Januar, 22:20 Uhr) bei der Leitstelle der Polizei Duisburg und gab einen Hinweis auf einen illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in Beeck. Demnach sollen in zwei Wohnungen auf der Goeckingstraße und der Flottenstraße Drogen gelagert sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten Einsatzkräfte die Örtlichkeiten, mit dabei: Diensthund "Cash". Der drei Jahre alte Malinois ist darauf trainiert, Bargeld und Rauschgift zu erschnüffeln - und bewies in beiden Fällen den richtigen Riecher.

In der Wohnung eines Verdächtigen (47) auf der Goeckingstraße stellten die Polizisten Bargeld, ein Handy, eine Feinwaage, mehrere Kartons mit leeren Druckverschlusstüten, Tütchen gefüllt mit Cannabis und wenige Kokain-Reste sicher.

In der Wohnung des anderen Beschuldigten (47) auf der Flottenstraße machte Cash seinem Namen alle Ehre: Der Polizeihund erschnüffelte hinter der Rückwand eines Küchenschrankes einen weißen Papierumschlag, gefüllt mit Bargeld in hoher vierstelliger Summe. Die Einsatzkräfte stellten außerdem zwei Tablets, verschreibungspflichtige Potenzmittel und ein Handy sicher. Der 47-Jährige war nicht vor Ort.

Beide Tatverdächtige müssen sich nun mit Strafverfahren auseinandersetzen.

